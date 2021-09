Organizado pela Confederação Musical Portuguesa, o ciclo envolve a atuação de seis bandas filarmónicas bicentenárias, oriundas de vários pontos do país, e vai ter lugar no primeiro fim de semana dos meses de setembro, outubro e novembro.

No sábado, às 16h00, atuará a Banda de Música de Riba de Ave (Famalicão, no distrito de Braga), e no domingo, à mesma hora, a Banda Filarmónica de Santa Comba Dão (Santa Comba Dão, no distrito de Viseu).

Em outubro, está prevista a atuação, no dia 2, da Banda Musical de Bairros (Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro), e, no domingo desse fim de semana, a Banda Filarmónica União Verridense (Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra), seguindo-se, em novembro, a Banda de Música de Mateus (Mateus, no distrito de Vila Real) e a Banda Cabeceirense (Cabeceiras de Basto, distrito de Braga).

A entrada é livre sujeita à lotação da sala, segundo o museu.