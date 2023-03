O horário da exposição internacional dedicada à arte egípcia e aos faraós, figuras históricas com cinco mil anos, no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai ser alargado entre hoje e segunda-feira, dia do encerramento.

De acordo com o museu, a exposição “Faraós Superstars”, que celebra os 100 anos da descoberta do túmulo de Tutankhamon, no Vale dos Reis, pelo egiptólogo britânico Howard Carter, vai estar aberta até às 21:00. A mostra, que reúne cerca de 250 obras de importantes coleções europeias, entre antiguidades egípcias, iluminuras medievais, pinturas clássicas, documentos, e obras contemporâneas, assinala também os 200 anos da decifração dos hieróglifos, por Jean-François Champollion. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram