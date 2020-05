O uso de máscaras está a marcar o ano de 2020. Para assinalar o Dia Internacional dos Museus, que se comemora a 18 de maio, o Museu da Farmácia inaugura a exposição "Um Mundo de Máscaras", em parceria com quatro museus portugueses.

A iniciativa vai contar com a colaboração do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, Museu da Marioneta, Museu do Oriente e do Museu Nacional de Etnologia.

"Trata-se de uma exposição online temporária, que apresenta mais de 30 máscaras provenientes de diferentes culturas e que pertencem aos cinco museus", explica a organização em comunicado. A secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, é embaixadora da exposição.

Poderá saber mais sobre a exposição no site criado para a iniciativa.