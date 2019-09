Segundo a Câmara Municipal de Odemira, no distrito de Beja, as ofertas do festival, através do qual o município integra a rede do Festival Sete Sóis Sete Luas, dedicado às artes do Mediterrâneo e do mundo lusófono, são gratuitas e vão decorrer em vários espaços da vila.

O festival vai começar no dia 9, às 15:00, no Estabelecimento Prisional de Odemira, com um concerto reservado da Brava7LuasBand, uma produção original do festival composta por cinco músicos da ilha cabo-verdiana de Brava e que voltará a atuar no dia 14, às 21:30, no Cineteatro Camacho Costa.

No dia 13, haverá dois espetáculos, um circense de bicicleta acrobática do espanhol Yldor Llach, às 21:00, na zona ribeirinha da vila, e outro de teatro do ator espanhol Leo Bassi, às 22:00, no Cineteatro Camacho Costa.

O concerto dos italianos Mimmo Epifani & the Barbers vai decorrer no dia 15, às 21:30, no Cineteatro Camacho Costa.

No último dia do festival, no dia 27, será inaugurada, às 15:00, na Biblioteca Municipal de Odemira, a exposição "Momentos", com aguarelas do artista plástico espanhol Pedro Orozco, que, entre os dias 26 e 28, irá realizar um laboratório de pintura com alunos de escolas do concelho.