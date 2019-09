Com início marcado para as 18:30, o concerto resulta de transcrições para cravo de peças de Carlos Paredes realizadas por Joana Bagulho, a que se juntam “algumas peças para cravo dos séculos XVII e XVIII que serviram de inspiração para a realização das transcrições”, afirma uma nota do Museu Diocesano.

A celebração do aniversário do museu começa na quinta-feira, com um dia de entrada gratuita, que inclui visitas guiadas às 11:00 e às 15:00 à catedral e ao museu, sendo que sábado, antes do concerto, será apresentado o guia do visitante e o filme promocional do museu, sessão seguida de uma visita guiada.