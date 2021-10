Anselmo Ralph e Gilmário Vemba vão partilhar palco nos dias 11 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia seguinte (12), os artistas atuam na Altice Fórum Braga.

"Esta é uma proposta que concilia no mesmo espaço e tempo as melodias de Anselmo Ralph e a comédia de Gilmário Vemba. Assim, o cantor irá recordar vários temas de sucesso com intervenções do humorista com o seu jeito peculiar de nos fazer rir", sublinha a promotora em comunicado.

Nos espectáculos, Anselmo Ralph e Gilmário Vemba vão contar ainda com convidados especiais, como Damásio Brothers, Ive Greice, Maura Airez e Tyoz.

"O conceito deste novo espetáculo de Anselmo Ralph surgiu da vontade do próprio em fazer um concerto mais descontraído e que o aproximasse ainda mais dos fãs, havendo por isso, muita interação com o público presente", remata a promotora.