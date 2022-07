“Música – Mais do que uma atriz secundária” é o título da conferência do compositor e baixista André Carvalho, na próxima quinta-feira, pelas 18h00, no Museu Nacional da Música, em Lisboa, no âmbito da exposição “Música que se Vê”.

Nesta conferência, "André Carvalho irá apresentar o papel que a música pode ter nos filmes, amplificando a mensagem que um realizador pretende transmitir e transportar o público para uma outra realidade", segundo comunicado do museu. "E se o cinema não tivesse música? Que impacto teria? E se um filme de terror tivesse uma banda sonora de um filme de animação? Passaria a mesma mensagem?", são algumas das questões levantadas por André Carvalho.