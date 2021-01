O aguardado dueto entre Billie Eilish e Rosalía chegou esta semana aos serviços de streaming e abre esta sexta-feira, dia 22 de janeiro, a playlist do SAPO Mag . O single "Lo Vas a Olvidar" fará parte da banda sonora do segundo episódio especial de "Euphoria", que se estreia este fim de semana na HBO Portugal.

Depois do single de Billie Eilish e Rosalía, a lista semanal do SAPO Mag segue com "All or Nothing", o novo tema dos Moonspell. O single fará parte de "Hermitage", o 13.º disco de originais da banda, que foi gravado e misturado por Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Ghost) nos estúdios Orgone, Crawley, Inglaterra.

Os Years & Years também são um dos destaques de Música Nova Às Sextas. A banda liderada por Olly Alexander revelou uma versão de “It’s a Sin”, clássico do Pet Shop Boys. A canção empresta nome à nova série de Russell T Davies, protagonizada pela voz do grupo britânico.

Bow Anderson, Tate McRae, Sabrina Carpenter, ProfJam, Birdy, Tindersticks e os Royal Blood também têm singles novos.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #53:

Billie Eilish - Lo Vas A Olvidar (with ROSALÍA)

Moonspell - All or Nothing

Years & Years - It's A Sin

Bow Anderson - New Wave

Tate McRae - rubberband

Jason Derulo - Lifestyle (feat. Adam Levine)

Lil Wayne - Ain't Got Time (feat. Fousheé)

Rhye - Safeword

Sabrina Carpenter - Skin

PRETTYMUCH - Stars

Tash Sultana - Sweet & Dandy

Royal Blood - Typhoons

The Staves - Devotion

KALI - Lucy

ProfJam - Mudo de Vida

Nelson Freitas - Tellin Me Something

Gal Costa - Pois É

Waze - Love Baby

Silk City - New Love (feat. Ellie Goulding)

Camilo - Ropa Cara

Natiruts - América Vibra

Pentatonix - The Lucky Ones

NTS - BIA

Marco Paulo - Adeus, Adeus (Bella Ciao)

Griff - Black Hole

Fredo - Back to Basics

Nathan Evans - Wellerman - 220 KID x Billen Ted Remix

Birdy - Surrender

Low Island - Feel Young Again

Florrie - Garden

Róisín O - Heart + Bones

Tiago Silvestre - Pela Estrada Fora

Glab Masta - My Star

Curtis Waters - Doodoodoo

Tindersticks - Man Alone (Can't Stop the Fadin')

dvr - friends - demo

Melim - Possessiva

Mariana Nolasco - Dia de Sorte

Vicka - Marra

Luana Carvalho - Selfie

Anuel AA - Los Dioses

Cali Y El Dandee - Primera Carta

Arca - Madre

Weezer - All My Favorite Songs

The Notwist feat Juana Molina - Al Sur

Deb Never - Someone Else

TRZTN - Hieroglyphs

Baio - Dead Hand Control

Gonzalo Tau - Our Stars

Smerz - Believer

Tomahawk - Business Casual

Goat Girl - Badibaba

Bicep feat Clara La San - X