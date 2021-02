Ariana Grande, com "test drive", abre a edição número 57 da playlist semanal do SAPO Mag. A jovem cantora revelou esta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, uma versão especial do álbum "Positions", que conta com quatro temas inéditos - "Someone Like U (Interlude)," "Test Drive," "Worst Behavior" e "Main Thing".

Depois do "test drive" com Ariana Grande, a playlist Música Nova Às Sextas segue com as HAIM - Alana, Danielle e Esta juntaram-se à amiga Taylor Swift para uma nova versão do tema "Gasoline". "Quando estávamos a pensar em formas de reimaginar algumas das canções do álbum, pensámos nela imediatamente. Ela trouxe ideias incríveis", frisaram as artistas, citadas pela Pitchfork.

"Fall", o novo single de SG Lewis, também está em destaque na playlist. O cantor britânico partilhou esta semana o seu novo álbum, "Times", e tem sido elogiado pela crítica - a revista NME classificou o disco com quatro estrelas (em cinco) e a Pitchfork avaliou "Times" com 6,9 pontos (em dez).

Conan Gray também apresentou um novo tema esta sexta-feira. Em comunicado, o norte-americano frisa que "Overdrive" é um tema otimista: "Escrevi ‘Overdrive’ para fugir à realidade. Passei o ano passado a lamentar-me, sozinho em casa, por isso queria criar algo que me fizesse dançar em casa. Algo para ouvir no chuveiro e abandonar as preocupações. De todas as vezes que voltava à canção para fazer ajustes na produção ou mudar a letra, acabava sempre a cantar e esquecia-me porque estava tão ansioso - e é exatamente isto que eu espero que esta canção seja para as pessoas que a ouçam. Apenas um momento de abandono imprudente e catarse num mundo cheio de restrições".

Na lista semanal do SAPO Mag pode ainda ouvir os novos singles Alfie Templeman, Alan Walker, Tash Sultana, Ella Henderson ou Birdy. Da seleção nacional, Chico da Tina, Plutónio, Elisa e Luca Argel também têm novas canções.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #57

Ariana Grande - test drive

HAIM - Gasoline (feat. Taylor Swift)

SG Lewis - Fall

Conan Gray - Overdrive

Alfie Templeman - Everybody’s Gonna Love Somebody

24kGoldn - 3, 2, 1

Alan Walker - Fake A Smile

Paris Texas - Heavy Metal

Tash Sultana - Blame It On Society

Marshmello - Lavandia

Tayler Holder - 100 Rounds

Ella Henderson - Let’s Go Home Together

Tom Odell - numb

Richie Campbell - Tsunami

Chico da Tina - linda

Kawe - É Tão Bom

Plutónio - Meu Deus (Ao Vivo)

Alok - Underwater Love - LA Vision Remix

Moullinex - Minina Di Céu

Greg Ferreira - BLESSED

Elisa - Na Ilha

Major Lazer - Pra Te Machucar (feat. ÀTTØØXXÁ and Suku Ward)

Powfu - the way that you see me (feat. Ayleen Valentine)

Mimicat - Tudo ao Ar

M.E.L. - 2

SUAVEYOUKNOW - Nada a Ver

Drew - Submerso

Ghetts - Crud (feat. Giggs)

Lava La Rue - Magpie

Abra Cadabra - Mixed Emotions

Mr Eazi - E Be Mad

Camden Cox - Under The Water

Rebecca Ferguson - No Words Needed

KAYTRANADA - Caution

David Gray - Laughing Gas

D.A.M.A - Coisas Normais (feat. Carolina Deslandes)

Mahalia - Jealous (feat. Rico Nasty)

Shura - obsession

José González - El Invento

AMARA ctk100 - You Don't Wanna

Moses Boyd - 2 Far Gone - Vocal Mix

Birdy - Loneliness

serpentwithfeet - Same Size Shoe

Matt Berninger - Let It Be

Lord Huron - Not Dead Yet

Nervous Dater - Farm Song

Ian Sweet - Sing Till I Cry

Pink Siifu - Blame

God's Hate - Be Harder

King Gizzard & The Lizard Wizard - Pleura

Bernice - We Choose You

Andrew W.K. - Babalon

Jeronimo - Collective Silence

Conferência Inferno - Sina

Ex:Re - Where the Time Went (with 12 Ensemble)

Brijean - Hey Boy

Luca Argel - Samba do Operário

Chinaskee - Dragões

Coréon Dú - Pele Café

Criatura - Bem Bonda

Dada Garbeck - Labrador do Minho

John Black Wolf - The World Parade

Dlina Volny - Redrum

MAN ON MAN - 1983

For Those I Love - Birthday / The Pain

Iceage - Vendetta

DJ Muggs - Nigrum Mortem

The Antlers - Just One Sec

Lost Girls (Jenny Hval & Håvard Volden) - Menneskekollektivet

Tindersticks - Tue-Moi