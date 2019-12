Com o aproximar do Natal, as canções dedicadas à quadra multiplicam-se. Esta semana, Pearl Jam e Taylor Swift lançaram novos singles para ouvir enquanto embrulha os presentes ou prepara os doces. Esta semana, no Música Nova às Sextas, do SAPO Mag, está também em destaque Camila Cabello, Harry Styles, French Montana, The Who, Shakira e Alanis Morissette.

No mundo da música pop, o destaque da semana é "Romance", o segundo álbum de Camila Cabello. O disco chegou esta sexta-feira, dia 6 de dezembro, e conta com os singles "Liar", "Cry for Me" e "My Oh My", que abre a playlist semanal do SAPO Mag.

Já Harry Styles tem revelado alguns detalhes sobre o seu novo álbum, com edição marcada para o dia 13 de dezembro. Antes do lançamento do disco, o britânico revelou o single "Adore You".

Alanis Morissette também é um dos destaques da semana. Depois de quase uma década sem lançar novos temas, a artista partilhou esta sexta-feira o single "Reasons I Drink".

Quem também está de volta é Alicia Keys, que deverá lançar o seu novo álbum no primeiro semestre de 2020.

