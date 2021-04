Esta semana, a playlist do SAPO Mag arranca com "Visita De Estudo", single do novo álbum de António Zambujo. “António Zambujo Voz e Violão" chegou esta sexta-feira, dia 23 de abril, aos serviços de streaming e às lojas.

Para o nono álbum, o músico inspirou-se no nome de um dos discos da sua vida, "João Voz e Violão", de João Gilberto. "António Zambujo incorporou as influências do cancioneiro brasileiro, em particular da bossa nova, na sua música, primeiro forjada na tradição do cante alentejano e do fado, de onde partiu para criar uma personalidade única, inspirando um novo ciclo na música portuguesa, ao mesmo tempo que derruba fronteiras, reais ou imaginárias, aproximando os dois lados do Atlântico", frisa a Universal Music em comunicado.

Do novo single de António Zambujo, a playlist salta para a nova parceria de The Weeknd com Ariana Grande. Os artistas juntaram-se para uma nova versão do êxito "Save Your Tears".

De parceria em parceria, voltamos a Portugal para "Monarquia", single de Diogo Piçarra com Bispo, e "Infinito", de Tomás Adrião e Elisa.

Na playlist semanal do SAPO Mag poderá ainda ouvis os novos singles dos Chemical Brothers, Blaya, Zoe Wees, Jorja Smith, Wolf Alice, Gorgon City, Paulo Sousa, Basilda, Sophia Kennedy ou James.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #64:

António Zambujo - Visita De Estudo

The Weeknd - Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)

Diogo Piçarra & Bispo - Monarquia

Tomás Adrião & Elisa - Infinito

Zoe Wees - Ghost

The Chemical Brothers - The Darkness That You Fear

Blaya - Ok

Jorja Smith - Gone

H.E.R. - Come Through (feat. Chris Brown)

Moneybagg Yo - Shottas (Lala)

Aluna - Trouble - Spotify Singles

Myke Towers - MÍRENME AHORA

CHVRCHES - He Said She Said

Ben Platt - Imagine

Kota the Friend - Outside

Ashe - When I'm Older

Weezer - I Need Some of That

Wolf Alice - Smile

R3HAB - Pues (with Luis Fonsi & Sean Paul)

ROSIE - 100 Headaches

Snoop Dogg - Look Around

Ellise - Over Breakfast

Little Simz - Introvert

Shift K3Y - Love Line (with Tinashe)

Villagers - The First Day

Gorgon City - Tell Me It’s True

Lauren Aquilina - The Knife

salem ilese - About a Breakup

Catching Flies - GLY

JMMB - Tempo

Luís Trigacheiro - Meu Nome É Saudade

Lenny Tavárez - Me Enamora

José Malhoa - Maldito Love

David & Miguel - Passadiços do Paiva

Greg Ferreira - Eu falei pros meus mano

Paulo Sousa - Amar sem medos

Benjamin Francis Leftwich - Oh My God Please

James - Beautiful Beaches

Gruff Rhys - Can't Carry On

Lucinda Chua - Until I Fall

Dinosaur Jr. - Take It Back

Sophia Kennedy - I'm Looking Up

The Mountain Goats - Mobile

Angel Olsen - Alive and Dying (Waving, Smiling)

Tekilla - 90's

KALEO - Break My Baby

Bateu Matou - Clichê

Smerz - Remember

Morcheeba - Killed Our Lovem

Andra Day - Phone Dies

Biig Piig - Lavender

Laura Mvula - Safe Passage

Spellling - Little Deer

Todd Rundgren - Your Fandango

Andrew Hung - Promises

Carol - Comfort Me

Bloodslide - Trap Door

John Grant - Rhetorical Figure

Bachelor - Sick of Spiraling

Basilda - Me & You

Drug Church - Tawny

Jasmim - Acordado ou a Sonhar

Juliana Hatfield – Gorgon

Iceage – Gold City

DāM-FunK – Feel

A Place To Bury Strangers – End Of The Night

Sufjan Stevens – Revelation II

Bicep - Light