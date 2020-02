Justin Bieber escolheu o Dia dos Namorados para lançar o seu novo álbum, "Chances" - as mudanças na vida do músico estão refletidas nos temas do disco, sendo que grande parte das canções são dedicados à sua esposa, Hailey Bieber (Baldwin).

"Available" é um dos temas que faz parte do novo disco de Bieber e que abre a playlist semanal do SAPO Mag.

Quem também quis celebrar o dia do amor com uma nova canção foi Sam Smith. O cantor britânico partilhou esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, o single que dará nome ao seu próximo álbum - "To Die For" chega em maio.

Billie Eilish também é uma das protagonistas da semana. Depois de ter atuado na cerimónia dos Óscares, a cantora revelou esta sexta-feira o tema oficial de "007: Sem Tempo para Morrer". Com 18 anos, a grande vencedora da última cerimónia dos Grammy é a artista mais jovem de sempre a gravar para um filme da saga de James Bond.

Mas esta semana há mais uma mão cheia de destaques: os Coldplay partilharam um novo single e o videoclip de "Cry Cry Cry"; os The Strokes lançaram "Ar The Door"; e "Copy Cat" é o novo tema de Melanie Martinez.

Por Portugal, Tiago Braga, Paus e Joana Almeida são alguns dos artistas que partilharam novas canções esta semana.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.