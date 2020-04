Esta sexta-feira, dia 17 de abril, Bob Dylan surpreendeu novamente os fãs e lançou mais uma nova canção, que sucede a "Murder Most Foul", editada a 27 de março. O novo tema (quatro minutos) é muito mais conciso do que o anterior, que tinha 17 minutos, mas também conta com várias referências culturais.

Apesar de ter chegado com aviso prévio, o novo single de Sam Smith também foi recebido com entusiasmo pelos fãs. "I’m Ready" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com a participação de Demi Lovato.

Esta semana também esteve em destaque nas redes sociais o novo single de Kelly Clarkson - numa altura em que estamos fisicamente separados de quem gostamos, a artista quer que o mundo esqueça todas as diferenças e se una em nome do amor com "I Dare You".

Na playlist semanal do SAPO Mag, poderá ainda ouvir os novos temas de Tomás Adrião, Marta Carvalho, Nuno Ribeiro, Vitão & Agir, Bazzi, Pedro Gonçalves, Kygo, Norah Jones ou Bon Iver.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.