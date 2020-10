"Shot In The Dark", o novo single dos AC/DC, abre a playlist desta semana do SAPO Mag. O tema é o primeiro avanço de "Power Up", o sétimo disco da banda com edição marcada para o dia 13 de novembro.

O novo álbum do grupo de Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd e Stevie Young foi criado em parceria com o produtor Brendan O’Brien, responsável por "Black Ice" (2008) e "Rock Or Bust" (2014).

A playlist Música Nova Às Sextas segue com "Pictureboard", o novo single dos Linkin Park. Os fãs aguardavam a canção há 20 anos - o tema tinha sido tocado ao vivo nos primeiros dias do grupo, mas até agra não tinha sido partilhada a gravação.

Na lista semanal do SAPO Mag poderá ainda ouvir os novos singles de Little Mix, Diogo Piçarra, Russ, Celeste, Lykke Li, Clau, C. Tangana, Travis ou Yungblud.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.