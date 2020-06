Com as temperaturas a subir, é hora de refrescar a sua playlist. Esta semana, há mais umas dezenas de novos temas para ouvir e partilhar com os amigos.

Demi Lovato abre a lista semanal do SAPO Mag. "In The Mirror" é o novo single da cantora e foi lançada esta sexta-feira, dia 26 de junho - a canção faz parte da banda sonora do filme "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", que já se encontra disponível na Netflix.

Charlie Puth também lançou esta sexta-feira um novo tema, para celebrar a chegada do verão. "Com ritmos contagiantes e cheios de soul, a música complementa na perfeição o falsete de Puth, que é já a sua imagem de marca. À boa moda de Charlie Puth, 'Girlfriend' foi produzida pelo próprio e co-escrita com o seu colaborador de longa data, J Kash", explica a Warner Music em comunicado.

HAIM, Usher, Jonas Blue, Now United, Arca & Rosalía, Lauv e Melanie Martinez também revelaram novos temas esta semana. Em Portugal, Cláudia Pascoal & Tomás Adrião, Profjam & benji price, Toy e Noiserv são alguns dos destaques na playlist do SAPO Mag.