Depois de "Excuse Me" (2016) e "Paris, Lisbon" (2019), Salvador Sobral editou esta sexta-feira "bpm", o seu terceiro álbum, com 13 novas canções - entre elas uma em espanhol e duas em inglês.

Luísa Sobral, a atriz belga Jenna Thiam e Sílvia Pérez Cruz fazem parte das colaborações, na letra ou na voz, ao lado de uma banda composta por Abe Rábade (piano), André Santos (guitarra e rajão), André Rosinha (contrabaixo), Bruno Pedroso (bateria) e Leo Aldrey (teclados e ambientes sonoros e piano vertical).

À semelhança dos discos anteriores, "bpm" remete para o jazz, embora o intérprete de "Amar pelos Dois" tenha assinalado que estas canções iniciam uma aproximação à pop.

Outro dos regressos em destaque na playlist semanal do SAPO Mag é Moby. Em "Reprise", o seu 19.º álbum, o norte-americano volta a alguns dos seus temas mais populares - como "Why Does My Heart Feel So Bad?", "Porcelain" ou "Go" - com novos arranjos orquestrais e acústicos. E ao lado de vários convidados, de Gregory Porter a Mark Lanegan, passando por Kris Kristofferson, Jim James (vocalista dos My Morning Jacket) ou Mindy Jones.

Das novidades nacionais, a atenção vira-se para "Reservado", o primeiro EP de EU.CLIDES, editado na semana passada. O disco traz cinco temas do artista cabo-verdiano que foi um dos finalistas do Festival da Canção 2021 - onde interpretou "Volte-Face", tema com letra de TOTA e música de Pedro da Linha. Pedro Mafama, Marco Rodrigues, Getthoven, Hause Plants, Tiago Plutão, GPU Panic, himalion, Joana Espadinha ou Pedro de Tróia também têm canções novas.

Na playlist poderá ainda ouvir os temas mais recentes de Olivia Rodrigo, Eminem, DMX, BTS, Lil Nas X, Lana Del Rey, Duran Duran, Kings of Convenience, Texas, Garbage, Sleater-Kinney, black midi ou GusGus.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.