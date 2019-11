Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Diogo Piçarra, que está de volta com um novo disco, "South Side Boy", é um dos destaques desta semana, assim como o projeto Elas, de Aurea e Marisa Liz.

Por Portugal, o regresso dos Clã, a estreia de Héber Marques a solo e o novo single de Samuel Úria são outras das novidades semanais.

The Weeknd também editou novas canções esta semana, entre elas "Heartless". Norah Jones, Louis Tomlinson, Ozuna e Johnny Orlando também apresentaram novos temas esta sexta-feira. Do Brasil, chegam novos singles das Anavitória, Vitão e Jão.

