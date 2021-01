Foi um dos temas mais falados da semana nas redes sociais, mas agora é hora de deixar a conversa de lado e cantar ou dançar com Selena Gomez. A artista surpreendeu os fãs e lançou esta sexta-feira, dia 29 de janeiro, o single "Baila Conmigo", o segundo tema de avanço do EP em castelhano "Revelación", que será editado a 12 de março.

Depois da dança de Selena Gomez, a playlist semanal do SAPO Mag segue com os The Killers, que revelaram esta semana um a versão deluxe de "Imploding The Mirage". "C'est La Vie" é um dos singles.

Na Música Nova Às Sextas, poderá ainda ouvir os novos temas de estrelas emergentes, como Isak Danielson, Nenny, Arlo Parks, Zeeba, Celeste, Chico da Tina ou Joshua Bassett.

Maluma, Anitta, Rag'n'Bone Man, benny blanco, Weezer, Capicua ou Vitor Kley também têm canções novas.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #54

Selena Gomez - Baila Conmigo (with Rauw Alejandro)

The Killers - C'est La Vie

Arlo Parks - Hope

Isak Danielson - Face My Fears

Celeste - Tonight Tonight

Maluma - Agua de Jamaica

Joshua Bassett - Only a Matter of Time

benny blanco - You (with Marshmello & Vance Joy)

FKA twigs - Don't Judge Me

Anitta - Loco

Rag'n'Bone Man - All You Ever Wanted

Araya - Tarantino

PRETTYMUCH - Parking Spot

Weezer - Grapes Of Wrath

Alan Walker - Sorry (feat. ISÁK)

Rebecca Black - Girlfriend

Andra Day - Tigress & Tweed (Music from the Motion Picture "The United States vs. Billie Holiday")

Baio - Never Never Never

Zeeba - Só Pensando Em Você

Wet Bed Gang - Perseus

Julinho Ksd - Mistura

Chico da Tina - Todo o Dia

X-Tense - 17.12.20

Julia Stone - We All Have (feat. Matt Berninger)

Capicua - Encore - Ao Vivo

Nenny - Tequila - A COLORS SHOW

Marília Mendonça - Troca de Calçada

Pedro Sampaio - Fala Mal de Mim

Vitor Kley - A Cura

Luis Peixoto - Going Over Distance

Nuno Seixas - Slip Away

ReaLit x Chloe x Muzzike - Ocupada

SOPHIE - Unisil

Clap Your Hands Say Yeah - CYHSY, 2005

Porter Robinson - Look at the Sky

Tune-Yards - hold yourself.

Julie Neff - Over It

serpentwithfeet - Fellowship

JPEGMAFIA - Fix Urself!

Madlib - Sound Ancestors

Billie Marten - Garden of Eden

The Chills - Monolith

Imelda May - Just One Kiss

Chelsea Wolfe - Anhedonia

Juliana Hatfield - Mouthful of Blood

King Gizzard & The Lizard Wizard - O.N.E.

Lost Horizons - Marie

Jensen McRae - Immune

Another Michael - Big Pop

Miss Grit - Blonde

Squid - Narrator

Buggin - Brainfreeze

Ivete Sangalo - Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha

Lutz - Cura

Zé Lã - Se Eu Soubesse

The Weatherman - Valentina

Catarina Rocha - Renascer

Marie Minet - Prête à tout

Chão Maior - Círculo 1

Filipe Furtado - Prelúdio / Epigrama para uma Terceira Despedida

Antonio Bastos - Leva-me Alto e Bom Som

y.azz - Too Far

GusGus - Stay the Ride