João Pinto, conhecido por Slamtype nas redes sociais, fez uma remistura com base nos avisos das autoridades, que pedem à população que fique em casa. O tema "Quarentena" foi partilhado nas redes sociais e nos serviços de streaming e rapidamente se tornou viral.

A música, criada para apelar ao isolamento social de forma a prevenir a propagação da COVID-19, soma mais de 150 mil reproduções no Youtube e cerca de 5100 no Spotify.

Mas o tema já saltou do online para as ruas. A remistura do produtor de música eletrónica de Mirandela tem estado a circular nas viaturas da PSP, da GNR e dos bombeiros em vários pontos do país. "Já está no Tik Tok, uma aplicação nova dos jovens, que dançam com música e metem voz off por cima, a música lá está constantemente. E para além disso, a música começou a tocar nos carros da PSP, GNR, proteção civil e bombeiros", conta à Rádio Renascença.