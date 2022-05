De acordo com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (Ansa), do alinhamento do concerto consta a serenata para sopros de Richard Strauss, o concerto duplo para duas trompas de Joseph Haydn e, na segunda parte, com direção musical de Stefan Dohr, a orquestra irá apresentar a Sinfonia n.º 7 de Antonín Dvořák.

A Festa da Flor é um dos principais cartazes turísticos da Madeira, decorre de 05 a 29 de maio, e traz à ilha milhares de turistas.