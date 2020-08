Vários agrupamentos compostos por músicos portugueses da Orquestra de Jovens da União Europeia (OJUE) vão atuar, no dia 12 de agosto, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, no âmbito do European Music Gallery Festival, anunciou a DGArtes.

Intitulado "The Lisbon Concert", o espetáculo começa às 18:30 e vai contar com a interpretação de obras de Andrew Rindfleisch, Joly Braga Santos, Boguslaw Furtok, Barboteau, Heitor Villa Lobos e Mozart. "O European Music Gallery Festival 2020 vai apresentar, durante o mês de agosto, uma série de 23 concertos em 19 países da Europa. Esta iniciativa, que envolve cerca de 300 músicos de todos os países da União Europeia e do Reino Unido, pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela [OJUE] junto de um público cada vez mais alargado, através de concertos ao vivo, mas também 'online', com transmissões nos canais de comunicação e redes sociais da Orquestra", pode ler-se no comunicado da Direção-Geral das Artes. O concerto tem entrada livre, mas está sujeita à lotação da sala.