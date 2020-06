O prémio tem o valor pecuniário de 2.500 euros.

Conforme o regulamento, a peça será levada à cena pelo Novo Grupo no Teatro Aberto, em Lisboa, e vai a ser editada pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Ao galardão candidataram-se 28 textos inéditos, revelou a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), em comunicado.

O júri foi presidido pelo encenador João Lourenço e incluiu ainda o poeta Tiago Torres da Silva, os atores Rui Mendes e Francisco Pestana, a encenadora Marta Dias, o radialista Luís Filipe Costa e a tradutora e investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa Vera San Payo de Lemos.

O prémio, habitualmente entregue no Dia do Autor Português, a 22 de maio, "será atribuído em data a anunciar, uma vez que aquela cerimónia anual foi cancelada, provavelmente em conjunto com os prémios José da Ponte e Igrejas Cairo, também suspensos devido à pandemia", esclarece a SPA.