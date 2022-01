Sinéad O’Connor foi hospitalizada esta quinta-feira, dia 13 de janeiro, avançou o jornal inglês The Mirror. A cantora irlandesa perdeu o filho Shane, de 17 anos, no passado dia 7 e, nas redes sociais, confessou que se sente culpada.

"Decidi seguir o meu filho. Viver sem ele não tem sentido. Tudo em que toco, estrago. Só fiquei por ele. E agora ele partiu. Destruí a minha família. Os meus filhos não me querem conhecer. Sou uma pessoa de m****. E vocês todos só pensam que sou simpática porque consigo cantar. Não sou", escreveu a artista na sua conta no Twitter.

"Não mereço viver e toda a gente que me conhece ficará melhor sem mim. Peço desculpa por todo o mal que causei (...) Irritei o pai do Shane por ter partilhado o funeral no Twitter. Desculpa, Donal. Estou sozinha e o Twitter é para pessoas sozinhas. Os monstros como eu muitas vezes ficam sozinhos", acrescentou.

"Não quero ficar num mundo sem o Shane e os meus outros filhos. Não mereço viver. Sou um desastre desde que nasci; não foi culpa dos meus pais, da minha família ou dos meus filhos. Deus é que me fez mal, por isso vou mandar-me de volta e encontrar a única pessoa nesta terra que alguma vez me amou", escreveu Sinéad O’Connor.

Horas depois de ter partilhado as primeiras mensagens, a artista voltou ao Twitter e lamentou "ter preocupado toda a gente": "Estou perdida sem o meu filho e odeio-me. O hospital vai ajudar-me durante um tempo. Mas eu vou encontrar o Shane. Isto é apenas um atraso".

O filho da cantora, Shane, de 17 anos, foi encontrado morto no passado dia 7 de janeiro, depois de conseguir fugir do hospital onde estava internado. O jovem estava em observação devido a problemas de saúde mental.

Shane era o terceiro filho de Sinéad O’Connor, fruto da sua relação com Donal Lunny.