Este domingo, dia 2 de maio, Tony Carreira, David Carreira e Mickael Carreira anunciaram nas suas redes sociais a criação da Associação Sara Carreira. "A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração... Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo. A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou", frisou o cantor na sua conta no Instagram.

"Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostaríamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo. Nasce hoje a Associação Sara Carreira", explicou Tony Carreira nas redes sociais.

As informações sobre Associação Sara Carreira podem ser consultadas em www.saracarreira.com. A missão da associação é "apoiar crianças e jovens adultos, com poucos recursos, na concretização dos seus sonhos para chegar mais longe, apoiando-os na continuidade da sua formação".

"Dar continuidade aos sonhos da Sara e à sua forma de estar perante os outros é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira. Uma filha doce e dedicada, uma irmã presente, uma tia carinhosa, uma amiga leal, uma cantora dotada, uma menina mulher, uma artista de muitos talentos e para quem não havia impossíveis, e que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação Sara Carreira reflete tudo o que foi a sua vida. É a forma como a família deseja perpetuar a memória da Sara: ajudar o próximo, lançar sementes de talentosas crianças carenciadas, homenageando o modo de vida generoso da Sara", frisa a família.

Este ano, serão criadas bolsas para apoiar crianças e jovens: "É a essas crianças e jovens que a Associação Sara Carreira vai deitar a semente e regar, para que, através da bolsa de estudo, possam crescer e com trabalho e resiliência tenham a oportunidade de vingar e viver do seu talento".

Veja o vídeo: