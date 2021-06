A edição deste ano do Santa Casa Alfama realiza-se nos dias 24 e 25 de setembro, homenageia o fadista Carlos do Carmo, que morreu em janeiro passado, e vai ter mais de 40 concertos nos vários palcos instalados no bairro lisboeta de Alfama.

Natalino de Jesus, com mais de 40 anos de carreira, e Maura Airez atuam no dia 24, no palco Amália e, no dia seguinte, no mesmo palco, atuam Tiago Correia e Inês Vasconcellos, que editou este ano o álbum “Amplexo”, no qual gravou poemas de Vasco Graça Moura e Fernando Pinto do Amaral, entre outros autores.

O cartaz do festival conta já com os nomes de Camané, Maria da Fé, Marco Rodrigues, Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro, Gil do Carmo, Sara Correia, Fábia Rebordão e Miguel Moura.