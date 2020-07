Rivera, de 33 anos, desapareceu na última quarta-feira, dia 8, durante um passeio de barco com o filho de quatro anos no lago Piru, a noroeste de Los Angeles. O corpo da atriz só foi encontrado esta segunda-feira.

O gabinete de medicina legal do condado de Ventura confirmou oficialmente a identidade da atriz usando registos dentários.

Os especialistas não encontraram sinais de trauma, ingestão de álcool ou qualquer outra substância no corpo de Rivera. O xerife do condado de Ventura, Bill Ayub, descartou na segunda-feira a possibilidade de homicídio ou suicídio, sugerindo que a forte corrente do lago teria sido a responsável pelo acidente fatal.