A obra "desmonta o percurso de uma galeria de 12 destacados nazis que se mantiveram impunes e não encontraram obstáculos à sua ascensão, fosse na própria Alemanha, fosse em países vencedores do conflito como os Estados Unidos, URSS e Israel", ou mesmo "em organizações como a NATO, após a II Guerra Mundial", descreve a editora.

Rudolf Diels, primeiro chefe da Gestapo, membro das SS e figura envolvida no incêndio do Reichstag em 1933, que foi contratado pela CIA como caçador de comunistas, Reinhard Gehlen, criminoso de guerra, responsável pela contra-informação militar na frente leste, que mais tarde fundou e dirigiu os serviços secretos da República Federal Alemã, e Adolf Heusinger, chefe de operações no alto comando das Forças Armadas de Hitler, que alcançou a presidência do comité militar da NATO, são três dos criminosos nazis, abordados no livro.

Há também Ernst Achenbach, "grande angariador de fundos para o Partido Nacional-Socialista e organizador do saque à economia da França sob ocupação", que esteve à frente da comissão dos Negócios Estrangeiros do parlamento alemão e chegou a ser indicado para comissário europeu, e Otto Skorzeny, protagonista de operações especiais, entre as quais o rapto de Mussolini, que se tornou espião ao serviço de Israel.

São também abordados casos mais conhecidos, como os de Albert Speer, Wernher von Braun e Friedrich Paulus, "que ocultaram o seu currículo manchado de sangue para renascer das cinzas do III Reich" ou que "se serviram precisamente da experiência adquirida no regime nazi para triunfar num tempo que estende os seus tentáculos até aos dias hoje".

Historiador e jornalista, Éric Branca nasceu em Paris em 1958, é autor de mais de uma dezena de obras, entre as quais "De Gaulle et les Français Libres", "De Gaulle et les Grands", "Washington contre de Gaulle", "L’Histoire Secrète de la Droite (1958-2008") e "Les Entretiens Oubliés d’Hitler (1923-1940)".