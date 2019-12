Neneh Cherry atua a 22 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, um dos locais em Cascais que irá acolher os espetáculos do festival EDP Cool Jazz, de acordo com a promotora Live Experiences, num comunicado hoje divulgado.

A cantora e compositora, cuja carreira teve início na década de 1980, “é uma referência geracional, tendo a sua música sido celebrada pelo cruzamento cultural de misturas sonoras entre hip-hop, R&B, Soul e Jazz”.

O mais recente trabalho de Neneh Cherry, “Broken Politics”, foi editado no ano passado e para janeiro de 2020 “a artista tem apontada uma reedição muito celebrada de ‘Raw Like Sushi’ (1989) [álbum de estreia], que apresentará numa noite única” no festival.

Para a 17.ª edição do festival CoolJazz já tinha sido anunciados os concertos de Lionel Richie, a 25 de julho, e John Legend, a 03 de julho, ambos no Hipódromo Manuel Possolo.