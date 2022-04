A Netflix despediu o ator Frank Langella em plena produção da minissérie "The Fall of the House of Usher", em que ele era o protagonista.

No início da semana, o 'site' TMZ tinha revelado que a plataforma avançou com uma investigação após ter sido apresentada uma queixa por assédio sexual, incluindo comentários inapropriados a uma atriz durante a rodagem.

Essa informação foi confirmada por uma fonte do Deadline, que avança que o lendário ator de cinema, televisão de teatro, de 84 anos, acabou mesmo por ser despedido após se ter determinado que esteve "envolvido em conduta inaceitável no 'set'".

As suas cenas como Roderick Usher serão refilmadas quando for escolhido um novo ator e a rodagem continua com outras cenas que não incluem a personagem.

Ainda com Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly e Mark Hamill no elenco principal, "The Fall of the House of Usher" está a meio da rodagem dos oito episódios e é descrito como um "conto épico de ganância, horror e tragédia" inspirado pelo conto "A Queda da Casa de Usher", de Edgar Allan Poe.

Com 84 anos, Langella tem vasta carreira principalmente nos palcos, onde já ganhou vários prémios Tony, incluindo um por "Frost/Nixon", que retomaria no filme de 2008 que lhe valeu a sua única nomeação para os Óscares.

O papel e a nomeação resgataram-no de um percurso no cinema feito principalmente de trabalhos de segunda linha ("Masters do Universo", "Corpo de Delito" ou mesmo no mega-flop "A Ilha das Cabeças Cortadas") e, mais recentemente, foi aclamado pelo trabalho na série "The Americans" (2015-2017) e o filme "Os 7 de Chicago" (2019), que foi lançado pela Netflix.