Nick Cave quer ajudar o bar londrino Trinity, em Harrow, e para isso doou um par de meias. Segundo a revista NME, o espaço, que habitualmente recebe pequenos concertos, fechou durante a quarentena da COVID-19 e as dificuldades financeiras aumentaram nos últimos meses.

Para ajudar o estabelecimento, o músico australiano ofereceu a Chris Perdue, proprietário do bar, um par de meias da marca Gucci, que serão agora leiloadas online. À 'prenda', juntou uma pequena moldura e onde confirma que "este brilhante par de meias pertenceu oficialmente a Nick Cave e vale uma fortuna".

O leilão está a decorrer no Facebook do Trinity e no eBay. Todas as receitas serão direcionadas para o crowdfunding #SaveOurVenue, do bar Trinity.

Segundo a NME, o bar a 20 quilómetro de Londres foi a rampa de lançamento de vários artistas, como Kate Nash, Chase & Status, Example ou Bastille.