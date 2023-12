Nicolas Prattes, eleito o Melhor Ator Secundário pela Globo, tem dado que falar nas redes sociais.

No programa "Encontro", durante a conversa do ator brasileiro, via Zoom, com a apresentadora Patrícia Poeta, ouviram-se sons semelhantes às notificações do Grindr, app de encontros amorosos.

Apesar de não ser possível confirmar que os sons vinham do smartphone de Nicolas Prattes, o momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Nas redes sociais, o ator partilhou a explicação da produção do programa da Globo. "Fica tranquilo, querido, não era o teu [telefone], mesmo. Era alguém a tentar entrar na nossa reunião, a mesma em que estavas. O doido é que ninguém tem o link dessa reunião", explica a produtora no áudio partilhado no X.