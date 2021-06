"Este é o meu primeiro concerto presencial desde fevereiro de 2020, na Fábrica Braço de Prata. Sento-me desta vez ao piano na Esplanada para poder deliciar-me a 'escangalhar' músicas conhecidas de filmes e cinema com uma roupagem que já conhecem - uma voz e um piano. Vou ter o privilégio de partilhar este palco com Maria João, Ricardo Toscano, Victor Zamora e muitos mais músicos com alma e talento. Haja muita música que o mundo está a precisar!", afirma Nicole Eitner no anúncio do concerto.

Este concerto também será transmitido online em https://www.facebook.com/nicoleeitnermusic.