Sam Smith lançou um novo tema em parceria com a nigeriana Tiwa Savage. "Temptation" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming e o lyric video já pode ser visto no Youtube - veja aqui.

Na canção, os dois artistas cantam sobre a "dinâmica sensual" entre um casal. "Temptation" foi escrito por Tiwa Savage e Sam Smith, em parceria com o artista nigeriano Fireboy DML .

O single fará parte do próximo álbum de Tiwa Savage, "Celia", que chega esta sexta-feira, dia 28 de agosto. Além de "Temptation", o novo disco da artista da Nigéria inclui os temas "Dangerous Love", "Koroba e "Attention". Davido, Stefflon Don e Naira Marley também participam no álbum.

No ano passado, Tiwa Savage participou em "Keys to the Kingdom", tema de Beyoncé que faz parte de "The Lion King: The Gift", álbum do filme "O Rei Leão" (2019).