“Depois de se estrear ao vivo com dois concertos esgotados, em Almeirim e Beja, Nininho Vaz Maia ruma agora aos Coliseus, para apresentar o seu disco de estreia ‘Raízes’. O Coliseu de Lisboa recebe o músico dia 21 de maio e o Coliseu do Porto dia 28 do mesmo mês”, refere o agenciamento do cantor, num comunicado hoje divulgado.

O álbum de estreia de Nininho Vaz Maia, “Raízes”, editado este ano, “conta com 11 faixas numa verdadeira homenagem às suas raízes, a comunidade cigana”.