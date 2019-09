Os Nitzer Ebb atuam no Lisboa ao Vivo, a 11 de dezembro, e no Hard Club, no Porto, a 12 de dezembro, anunciou a promotora Lemon esta sexta-feira.

A banda britânica regressa assim a palcos nacionais, desta vez em nome próprio, depois de ter integrado o cartaz do festival EDP Vilar de Mouros, em agosto.

Formados no início dos anos 1980, os Nitzer Ebb tornaram-se num dos nomes mais emblemáticos da década entre os que cruzaram música industrial com eletrónica, tendo marcado o movimento EBM (electronic body music).

"Join In the Chant", "Let Your Body Learn" e "Hearts and Minds" são alguns dos seus temas mais populares da aposta da editora Mute (cujo catálogo inclui Depeche Mode, Yazoo ou Einstürzende Neubauten) e deverão marcar presença nos concertos.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais ao preço único de 23 euros.