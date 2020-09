Diana Krall lançou o seu novo álbum, "This Dream of You", esta sexta-feira, Dia Mundial do Sonho. O vídeo do novo single, “Autumn in New York”, pode ser visto aqui.

O álbum foi produzido em maio pela cantora e foi misturado por Al Schmitt, que trabalhou "em estreita colaboração com a artista para alcançar uma notável intimidade com a sua voz", explica a Universal Music em comunicado.

Já as canções surgiram em sessões de gravação em 2016 e 2017, durante as quais Diana Krall trabalhou com o seu amigo e parceiro criativo de longa data, Tommy LiPuma, que morreu em 2017, aos 80 anos.

"O álbum apresenta Krall num quarteto composto por colegas de longa data, John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson, nos temas 'Almost Like Being In Love' e 'That's All'. A cantora gravou ainda em trio com Christian McBride e Russell Malone, que tocam em 'Autumn in New York' e 'There’s no you'", explica a editora.

Diana Krall gravou ainda em duo com o baixista John Clayton o tema "I Wished On The Moon", e com o pianista Alan Broadbent em "More Than You Know" e "Don't Smoke In Bed". Alan Broadbent também fez a orquestração de cordas para "But Beautiful" e o arranjo de cordas para "Autumn In New York".

"This Dream Of You" é "música para agora, mas também é um 'disco de longa duração', que se assemelha a um filme que partilhamos com alguém porque sabemos que a outra pessoa ficará a vê-lo até à última cena", frisa a Unisersal Music. Como diz a artista, "'Se ‘But Beautiful' é o tema de abertura, então ‘Singing In The Rain’ são os créditos finais".