A banda sonora do jogo FIFA 2021 vai contar com um tema original de Diogo Piçarra. "No Es Mi Culpa" foi escrito em parceria com Dave Nada, Jesse Tittsworth, Eric Bobo e Jeffrey Penalva, produtor mais conhecido como Trooko e que soma vários Grammys e colaborações tem com artistas como Beyoncé, M.I.A., Major Lazer, Santigold, Chris Brown ou Beastie Boys.

"A música tem destas coincidências estranhas de juntar pessoas quando menos esperamos. Neste caso, num simples e pequeno evento em Los Angeles, surgiu a faísca após conhecer o premiado produtor Trooko, e meses depois de ter regressado a Portugal, ele envia-me um instrumental que viria a ser a nossa música e onde tive toda a liberdade para escrever o que quisesse. Nunca esperei que ele fosse gostar e, muito menos que dois anos mais tarde, a música estaria na banda sonora de um dos meus jogos preferidos de sempre: FIFA", conta o artista português, em comunicado.

"Diogo Piçarra dá também voz ao tema, cantando pela primeira vez em espanhol, num registo eletrónico, longe daquilo que nos tem habituado. O seu nome figurará ao lado de nomes como como Dua Lipa, Anitta, Charli XCX, Disclosure, Stormzy, Tkay Maidza, Madame Gandhi ou Chløë Black", avança a Universal Music.

“No Es Mi Culpa”, de Trooko com Diogo Piçarra, será lançado como single no dia 9 de outubro, depois de ser editado com o FIFA 21 a 6 de outubro.