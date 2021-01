O álbum é lançado numa edição limitada em formato cassete, com 13 canções gravadas ao vivo nas 12 salas por onde Noiserv passou no final de 2020.

Os concertos serviram para apresentar o álbum "Uma palavra começada por N", que Noiserv lançou em setembro e a cassete é agora lançada "em jeito de celebração e agradecimento" a todos os que tornaram os concertos possíveis em tempos de pandemia.

"Eram 27 Metros de Salto", gravadaa no Theatro Circo de Braga, "I was Trying to Sleep When Everyone Woke Up", tocada na Casa da Cultura, em Ílhavo, e "Neutro", retirada do concerto no Teatro Cinema, em Fafe, são alguns dos temas repartidos pelos lados A e B da cassete.

"Ao vivo na cassete" é apenas lançado no bandcamp oficial de Noiserv.