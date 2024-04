Editado este mês pela Saliva Diva, "Abaixo das Raízes Deste Jardim" assinala a estreia de EVAYA em álbum depois do EP "INTENÇÃO", em 2020, lançado de forma independente.

Composto por 10 canções, incluindo o single "dança da mudança", revelado no fim de 2023, o novo disco do projeto de Beatriz Bronze é apresentado no B.Leza, em Lisboa, esta quinta-feira, 18 de abril, a partir das 22h00. A primeira parte fica a cargo de Proxy Fae.

A cantora, compositora, letrista e produtora portuguesa surgirá em palco numa formação em trio, acompanhada por NICØ no sintetizador modular e Polivalente na drum machine e guitarra.

No disco e ao vivo, EVAYA propõe "uma deambulação por sonoridades e géneros musicais, uma constante descoberta, recorrendo a ferramentas da electrónica dançante e experimental, servindo temas sobre as leis da natureza", descreve a promotora em comunicado.

"Abaixo das Raízes Deste Jardim" está disponível em todas as plataformas digitais e ganhará versão física que estará à venda na digressão de apresentação do álbum ou na página Bandcamp da artista.

Depois do concerto em Lisboa, EVAYA apresentará o disco no Porto (Socorro, 13 de maio), Barreiro (Sala 6, 18 de maio), Leiria (Texas, 24 de maio), Poceirão (Centro Cultural, 22 de junho) e Funchal (Escola Normal, 20 de julho). Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais.