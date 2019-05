Já no palco interior, Dj Kitten, Skills & The Bunny Crew, Murmur e Djs Rich & Mendes vão animar o 'after party' que sucede ao encerramento do palco principal e que "levam a música além-horas".

Por sua vez, no segundo dia do evento, ao palco principal sobe a banda escocesa Franz Ferdinand, Bastille, com os seus "recentes hits", e os portugueses Capitão Fausto e Glockenwise, continuando a música no palco interior, a cargo do Moullinex Dj Set, Cave Story e Stone Dead.

Além de muita música, a edição deste ano conta ainda com "várias novidades" como passeios de barco pelo rio Douro, 'jam sessions' no espaço 'Lounge' do recinto, 'wine gardens' com provas de vinho, barbeiros, estúdios de tatuagens, o projeto Maluco Beleza de Rui Unas, que vai estar em direto do festival a entrevistar os artistas, e Beatriz Gosta como anfitriã.

Os bilhetes para o North Music Festival ainda estão disponíveis, tendo o bilhete diário um preço de 35 euros e o passe para os dois dias de 59 euros. "É o festival mais barato dos grandes festivais", garante o diretor ao SAPO Mag.

"Não podem perder esta edição do festival porque temos o melhor cartaz com as bandas que que marcaram gerações. Vai estar bom tempo e temos um conjunto de atividades para todos. É um festival para toda a família", acrescenta.