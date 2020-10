A 26.ª edição do Festival Termómetro desdobra-se num programa físico e ‘online’ que apresenta 24 bandas em oito cidades, a começar por Castelo Branco, no sábado, com a participação especial de Surma.

Em comunicado, a organização realçou que "num ano pandémico como o atual, a 26.ª edição apresenta-se como a mais ambiciosa de sempre", depois de ter recebido um número recorde de 352 participações. Depois de Castelo Branco, onde atuam as primeiras três bandas, o Termómetro segue para Matosinhos (14 de novembro), Aveiro (20 de novembro), Tabuaço (28 de novembro), Sesimbra (04 de dezembro), Portimão (05 de dezembro), Figueira da Foz (12 de dezembro) e Oeiras (17 de dezembro). A final está marcada para 31 de janeiro no Lisboa ao Vivo e o vencedor irá tocar nos festivais Alive e Bons Sons, tendo assegurada a produção de um 'videoclip' e 20 horas de estúdio.