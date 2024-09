O Coliseu Porto Ageas acolheu, no dia 27 de setembro, pelas 21h00, a nova produção da ópera cómica em atos “O Barbeiro de Sevilha”, com libreto de Cesare Sterbini, baseado na comédia Le Barbier de Séville, do dramaturgo francês Pierre Beaumarchais. Uma sala cheia preparada para quase 3 horas de espetáculo, entre a comédia, a tragédia e o absurdo, nas voltas e reviravoltas do amor.

Paulo Soares