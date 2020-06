“Com a reabertura do Teatro Aveirense, as Novas Quintas estão de volta e levam já no próximo dia 18 de junho Filipe Sambado ao palco da Sala principal. Em julho, a dupla Best Youth ruma à cidade da ria e atua no dia 02. Já agendado para setembro, Pedro Tróia apresenta o seu novo trabalho no dia 10”, refere a organização da iniciativa num comunicado divulgado na segunda-feira.

As Novas Quintas do Teatro Aveirense começaram em 2017. Desde então, atuaram naquela sala, entre outros, artistas e bandas como Beatriz Pessoa, Sensible Soccers, Mai Kino, Duquesa, Joana Espadinha, Surma, Tomara, Da Chick, Lince, Luís Severo e Cachupa Psicadélica.

Em maio do ano passado, decorreu o 1.º Novas Quintas na Rua, que levou os concertos para fora de portas. No 1.º Novas Quintas na Rua, de entrada livre, as atuações dividiram-se entre um palco, na Praça da República, e a varanda do Teatro Aveirense. Nesse dia atuaram Papillon, Benjamin, MGDRV, PEDRO, Progressivu, D Glue e Vaarwell.