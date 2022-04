Os GNR vão “apresentar um novo espetáculo, com visual renovado, tendo como ponto de partida as canções” que fizeram êxito como “Dunas”, “Efetivamente”, “Morte ao Sol, “Sub-16", "Pronúncia do Norte” e “Quem?”, indica a produtora.

A banda deu-se a conhecer em setembro de 1980, num concerto na Igreja do Carvalhido, no Porto. “Portugal na CEE” foi um dos seus primeiros êxitos. Atualmente a banda é formada por Tóli César Machado (guitarra, teclas e acordeão), Rui Reininho (voz), dois dos fundadores, e Jorge Romão (baixo).

No dia 28 de maio, os GNR atuam no JN North Fest, na Alfândega do Porto, em julho, no dia 10, em Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro e, no dia 15, na Sertã (Castelo Branco).