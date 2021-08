Com um cartaz composto por T-Rex, Ivandro, Kevu, DJ Fifty, Dropzilla, NRIK, daveglow e 2glazen, o Aquafest promete “dois dias de parque aquático, concertos ao ‘sunset’, parque de campismo incluído, atividades desportivas e muita animação no último fim de semana antes do início das aulas”.

Destinado a um público jovem no Sportagua, os espectadores do festival terão de apresentar um teste PCR ou antigénio negativo à COVID-19, com uma validade mínima de 48 horas, segundo a organização, que também permite a realização de testes no local, onde haverá uma equipa para esse efeito.

“Independentemente de estarem vacinados, o teste é obrigatório para todos. Desta forma, conseguimos garantir uma espécie de ‘bolha’ para que todos se possam divertir em segurança, com confiança e com mais liberdade”, acrescentou a organização.

O campismo está incluído, “no parque municipal adjacente”.

Os bilhetes para o festival custam 49 euros, mas sobem para 54 no dia 1 e para 59 no dia 7 de setembro.