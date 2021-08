Um novo festival de música de nome Palcos com História realiza-se em setembro, em Beja e Lisboa, sob o mote “Viver a Cultura”, com o duo Virgem Suta e a banda Quinta do Bill, entre outros, foi hoje anunciado.

“O objetivo do festival é levar música a locais com relevância histórica e desta forma promover o património cultural de cada município parceiro do projeto. Em cada concerto é tido em conta todo o enquadramento cénico e histórico inerente a cada uma das localidades, de modo a enaltecer a enorme grandeza e relevância da nossa cultura patrimonial nos espetáculos”, explica em comunicado a organização.

Em Beja, o festival acontece nos dias 11 e 12 de setembro no Castelo de Beja, erguido no século XII.

No Castelo, atuam no dia 11 de setembro, às 21h30, os alentejanos Virgem Suta, que se estrearam discograficamente em 2009 e, no dia seguinte, pelas 21h00, o cantor Fernando Tordo, autor de temas como “Adeus Tristeza”.

Depois da capital baixo-alentejana, o festival ruma a Lisboa, onde acontece, no Palácio Baldaya, nos dias 24 e 25 de setembro. No dia 24, às 21h30 atuam Os Azeitonas e, no dia seguinte, os Quinta do Bill, liderados por Carlos Moisés, em formato acústico.

Os concertos no palácio realizam-se no jardim, “ideal para concertos ao ar livre”, segundo a organização.

Produzido pela Contos da Praça, o festival conta com apoio da Câmara Municipal de Beja e da Junta de Freguesia de Benfica, ao abrigo do Garantir Cultura.