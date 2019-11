Este livro valeu à autora o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, tendo sido também finalista do prémio PEN.

Os seus dois anteriores romances – “Que Importa a Fúria do Mar” (2013) e “Não se Pode Morar nos Olhos de Um Gato” (2016)- foram distinguidos com o Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB, o que faz de Ana Margarida de Carvalho a única escritora a ter recebido sucessivamente aquele galardão literário.

“Que Importa a Fúria do Mar”, romance de estreia da escritora, editado pela Teorema, que coloca frente a frente duas gerações de um Portugal onde, às vezes, parece que pouco mudou, foi ainda finalista do Prémio Leya, do Prémio Fernando Namora e do Prémio PEN.

Quanto a “Não se Pode Morar nos Olhos de Um Gato”, editado igualmente pela Teorema, venceu ainda o Prémio Manuel de Boaventura 2017 e foi finalista do Prémio Oceanos, do Prémio Fernando Namora, e esteve nomeado para melhor livro do ano 2017 pela Sociedade Portuguesa de Autores.

Trata-se de uma romance ambientado em finais do século XIX, que relata a história de um grupo de náufragos que atinge uma ilha e que mais do que a dificuldade de ultrapassarem as condições em que se encontram, impõe-se a superação dos preconceitos que os separam.

Nascida em Lisboa, no ano de 1969, Ana Margarida de Carvalho licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas foi no jornalismo que exerceu profissão, tendo neste âmbito sido distinguida também com vários prémios.