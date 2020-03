Um jovem britânico está empenhado em ajudar a conter a propagação do COVID-19 e lançou uma plataforma online que combina as letras de canções com o tempo de lavagem de mãos - de acordo com as instituições de saúde, o recomendado é lavar as mãos durante 20 segundos.

A Direcção Geral de Saúde recomenda que as mãos sejam lavadas durante, pelo menos, 20 segundos. O site Wash Your Lyrics pode dar uma ajuda - e pode fazê-lo ao ritmo da sua canção preferida. O tempo recomendado é o que demora a cantar "Parabéns a Você". Segundo a BBC, o site foi criado por William Gibson, de 17 anos. Para criar a sua imagem, que junta uma ilustração sobre como lavar as mãos e a letra de uma canção, basta ir ao site Wash Your Lyrics e inserir o nome do tema e o artista. O site permite que os utilizadores coloquem o título de uma canção e o artista que a canta e é automaticamente gerado um poster com a letra do tema e os 13 passos para lavar corretamente as mãos. Em três dias, mais de 175 mil pessoas usaram a plataforma e o secretário de Saúde do Reino Unido já elogiou a iniciativa. "Bohemian Rhapsody", dos Queen, é o tema mais popular do site desenvolvido pelo jovem britânico. Veja alguns exemplos de ilustrações: Señorita - Shawn Mendes & Camila Cabello Billie Eilish - bad guy Quim Barreiros - Cabritinha Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.