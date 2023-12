Nuno Graciano encontra-se internado devido a um problema de saúde. Nas redes sociais, a família adiantou que o apresentador de televisão e empresário está internado desde segunda-feira, dia 4 de dezembro.

"As últimas horas têm sido muito complicadas. O Nuno está em coma, numa situação muito delicada. Está nos cuidados intensivos desde que deu entrada", descreveu uma fonte próxima do apresentador à revista TV7 Dias.

"Informamos que na passada segunda-feira o Nuno Graciano teve um problema de saúde e encontra-se internado, com um prognóstico reservado. Agradecemos todo o apoio que temos recebido. Pedimos o máximo de respeito à família nesta fase", pode ler-se no comunicado partilhado pela família.

Segundo o site Holofote, o apresentador terá sofrido um ataque cardíaco. "O Nuno estava num café em Cascais quando foi à casa de banho. Lá, sofreu um ataque cardíaco (...) Ele ficou fechado no espaço e só quando deram por falta dele conseguiram ir até lá. Mas quando caiu, bloqueou a porta. Por isso, foi muito difícil de conseguir abrir e prestar socorro" revelou uma fonte à publicação.

Nuno Graciano está afastado do pequeno ecrã há mais de um ano. Em 2022, o apresentador foi comentador do programa "TVI Extra" e participou no "Big Brother Famosos".