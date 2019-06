Num bar de bairro lisboeta com mesas de madeira, um piano desafinado e guitarras pendurados nas paredes ouve-se fado, morna de Cabo Verde, bossa nova brasileira ou uma delirante fusão disso tudo e muito mais. Este foi o cenário que serviu de inspiração para Madonna criar o seu novo álbum, que será lançado a 14 de junho.

"A minha inspiração para o meu novo álbum nasceu aqui, em Lisboa, no Tejo Bar", revelou Madonna na sua conta de Instagram. É um bar intimista numa praça do bairro de Alfama. O ambiente muda a cada noite em função das improvisações dos músicos que se apresentam perante um público integrado por portugueses, turistas, estudantes, escritores, pintores, etc.

Seduzida por esta mistura musical, a 'rainha da pop' criou uma obra, chamada "Madame X", inspirada nas noites de Lisboa e nos artistas que conheceu na capital portuguesa, onde em 2017 estabeleceu uma residência temporária.

Madonna mudou-se para Lisboa para permitir que David Banda, um de seus quatro filhos adoptados no Malawi, entrasse na escola de futebol do Benfica. A sua rotina de mãe, que oscilava entre o colégio e os treinos de futebol numa cidade em que não tinha amigos, acabou por deixar a artista deprimida, confessou a cantora de 60 anos ao canal MTV.